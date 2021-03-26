Палатный назначен руководителем исполкома партии Кличко

"Хочу сообщить о положительных изменениях в "УДАРе": исполком партии возглавил наш многолетний соратник, один из лидеров партии, Артур Палатный. Человек, который в "УДАРе" с момента создания. Артур Палатный является профессионалом и опытным управленцем, - написал Кличко.

По его мнению, с назначением Палатного начинается новый этап в развитии партии.

"Наша цель сегодня - вернуть веру украинцам в то, что успешное украинское государство возможно. Ведь каждый из нас хочет видеть Украину сильной и богатой европейской страной. Страной, где главенствуют закон и справедливость", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что вместе с Палатным многое было сделано для партии и страны.

"Мы вместе прошли избрание и работу в парламенте, Майдан, боролись за европейский выбор Украины. Мы инициировали немало важных законопроектов и сделали все для того, чтобы депутаты голосовали лично - чтобы исключить политическую коррупцию в парламенте и местных советах", - подчеркнул Кличко.