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Палатного призначено керівником виконкому партії Кличка

Автор: РБК-Україна

Виконком партії "УДАР" очолив Артур Палатний.

Про це повідомив голова партії Віталій Кличко у Telegram-каналі.

"Хочу повідомити про позитивні зміни в "УДАРі": виконком партії очолив наш багаторічний соратник, один з лідерів партії, Артур Палатний. Людина, яка в "УДАРі" від моменту створення. Артур Палатний є професіоналом та досвідченим управлінцем", - написав Кличко.

На йог о думку, з призначенням Палатного починається новий етап у розвитку партії.

"Наша мета сьогодні - повернути віру українців в те, що успішна українська держава можлива. Адже кожен з нас хоче бачити Україну сильною і заможною європейською державою. Країною, де панують закон та справедливість", - заявив Кличко.

Він також нагадав, що разом з Палатним багато чого було зроблено для партії та країни.

"Ми разом пройшли обрання і роботу в парламенті, Майдан, боролися за європейський вибір України. Ми ініціювали чимало важливих законопроектів та зробили все задля того, щоб депутати голосували особисто - щоб унеможливити політичну корупцію в парламенті та місцевих радах", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, Артур Палатний - народний депутат VII-VIII скликань Верховної ради, обіймав посаду голови комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, до цього очолював фракцію УДАРу в Київській обласній раді.

ZНаразі є віцепрезидентом Федерації боксу Києва.

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Новини України Артур ПалатнийУДАРВіталий Кличко
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