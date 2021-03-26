Палатного призначено керівником виконкому партії Кличка
Виконком партії "УДАР" очолив Артур Палатний.
Про це повідомив голова партії Віталій Кличко у Telegram-каналі.
"Хочу повідомити про позитивні зміни в "УДАРі": виконком партії очолив наш багаторічний соратник, один з лідерів партії, Артур Палатний. Людина, яка в "УДАРі" від моменту створення. Артур Палатний є професіоналом та досвідченим управлінцем", - написав Кличко.
На йог о думку, з призначенням Палатного починається новий етап у розвитку партії.
"Наша мета сьогодні - повернути віру українців в те, що успішна українська держава можлива. Адже кожен з нас хоче бачити Україну сильною і заможною європейською державою. Країною, де панують закон та справедливість", - заявив Кличко.
Він також нагадав, що разом з Палатним багато чого було зроблено для партії та країни.
"Ми разом пройшли обрання і роботу в парламенті, Майдан, боролися за європейський вибір України. Ми ініціювали чимало важливих законопроектів та зробили все задля того, щоб депутати голосували особисто - щоб унеможливити політичну корупцію в парламенті та місцевих радах", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, Артур Палатний - народний депутат VII-VIII скликань Верховної ради, обіймав посаду голови комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, до цього очолював фракцію УДАРу в Київській обласній раді.
ZНаразі є віцепрезидентом Федерації боксу Києва.