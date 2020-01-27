Палатный о критике со стороны нардепа Кивы: выполняет заказ

Фото: Артур Платный (facebook.com/Artur.Palatnyi)

Палатный ответил нардепу Киве и призвал его к ответственности

Своими высказываниями в отношении бывшего народного депутата Украины и главы комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIІ созывов Артура Палатного народный депутат Илья Кива перешел не только границы здравого смысла, но и закона, за что должен понести ответственность. Об этом Палатный написал на своей странице в Facebook, комментируя недавние высказывания Кивы, в частности, о причастности Палатного к деятельности развлекательных заведений в Киеве.

"Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала (речь идет о нардепе Николае Паламарчука, - ред.) и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", - пишет Палатный.

Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз.

"Его тезисы не новы и уже очень "заезжены" - относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию", - добавил политик.

По мнению Палатного, Кива выполняет заказ людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.

"За поливанием выдуманной грязью настанет вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали "мочить" прислужники Януковича — не вышло. Не выйдет и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборантов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", - заявил Палатный.

Как писано РБК-Украина, генеральный прокурор открыл уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.