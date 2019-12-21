Палатный призвал Кабмин пересмотреть позицию по финансированию спорта

Фото: Артур Палатный (их открытых источников)

Палатный заявил о срыве подготовки сборной к Токио-2020

Остановив финансирование федераций по олимпийским видам спорта накануне Токио-2020, Кабинет министров дал сигнал всему спортивному сообществу и украинскому обществу в целом: спорт нашему государству больше не нужен. Такое мнение высказал Артур Палатный, народный депутат Украины VII-VIII созывов, который в течение двух каденций возглавлял комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, передает РБК-Украина.

По данным СМИ, Кабмин объявил так называемый внутренний дефолт и заморозил выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей. За полгода перед Олимпийскими играми в Токио под ударом оказались и украинские олимпийцы. Федерации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратились к руководству государства с заявлением о срыве подготовки национальной сборной к Олимпиаде.

"Правительство словно не осознает, что подготовка к каждой следующей олимпиаде начинается сразу после завершения предыдущей. Ежедневно в течение трех с половиной лет наши федерации и спортсмены готовились к поездке в Токио, чтобы достойно представить национальный флаг. За несколько шагов до цели Кабмин просто берет и уничтожает все, что было сделано. Это либо полное равнодушие, либо абсолютное непонимание последствий своих решений. Я не знаю, что страшнее", - сказал Палатный.

Из-за остановки финансирования у спортивных федераций возникли долги и сейчас они вынуждены отменять тренировочные сборы. Все предыдущие усилия спортсменов, тренеров и менеджеров могут оказаться бесполезным, поскольку подготовка национальной сборной Украины к Олимпиаде в Токио фактически заморожена. Причем федерации не требуют от Кабмина увеличить финансирование, а только выполнить обязательства, которые государство на себя взяло.

"Были подписаны соответствующие договоры, которые одна из сторон просто отказалась выполнять. Наши спортсмены давно уже перестали просить нормальной материально-технической базы, достойного финансирования и условий для тренировок. Вклад правительства в их триумфы мизерный: оно не просто ничего не делает для развития спорта, оно еще и создает максимум препятствий", — отметил Палатный.

Он призвал Кабмин как можно скорее пересмотреть позицию по финансированию спорта. В комплексе с реорганизацией профильного министерства это может иметь катастрофические последствия: усиление спортивной эмиграции, существенное ухудшение спортивных позиций Украины в мире и падение интереса к массовому спорту внутри государства.

"А потом мы с грустью наблюдаем наших парней и девушек на олимпийских пьедесталах с флагами других государств, в том числе и государства-агрессора. Разве после такого отношения их можно в этом винить? Я хотел бы, чтобы наши чиновники осознали: для спортсменов нет ничего важнее возможности бороться за олимпийские медали. Не создаете соответствующих условий в их стране — будьте готовы к тому, что они найдут другую, ту, которой их победы нужны", — заявил Палатный.