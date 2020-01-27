Палатний про критику з боку нардепа Ківи: виконує замовлення

Фото: Артур Платний (facebook.com/Artur.Palatnyi)

Палатний відповів нардепу Ківі і закликав його до відповідальності

Своїми висловлюваннями щодо колишнього народного депутата України та голови комітету ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму VII та VIIІ скликань Артура Палатного народний депутат Ілля Ківа перейшов не лише межі здорового глузду, але й закону, за що повинен нести відповідальність. Про це Палатний написал на своїй сторінці в Facebook, коментуючи нещодавні висловлювання Ківи, зокрема, про причетність Палатного до діяльності розважальних закладів у Києві.

"Пан Ківа, який за час свого депутатства не запам'ятався нічим, крім неадекватності, дозволяє собі принижувати справжнього професіонала (мова йде про надепа Миколу Паламарчука) та патріота, який у минулому скликанні був ініціатором не одного законопроекту, спрямованого на поліпшення функціонування системи правоохоронних органів держави", - пише Палатний.

Коментуючи звинувачення і погрози на свою адресу, Палатний заявив, що йому нічого приховувати і свою позицію він озвучив в ЗМІ десятки разів.

"Його тези не нові і вже дуже "заїжджені" - щодо клубу "Ріо". Я неодноразово прямо відповідав на ці питання, ніколи не ховаючись і не змінюючи свою позицію", - додав політик.

На думку Палатного, Ківа виконує замовлення людей, пов'язаних з режимом Януковича: переляканий "артист розважального жанру" діє за сценарієм.

"За поливанням вигаданої брудом настане цілком реальна відповідальність. Нас вже пробували "мочити" прислужники Януковича - не вийшло. Не вийде і зараз. Різниця тільки в тому, що коли вони будуть бігти, а вони будуть, то сідаючи в свої літаки, ми не дамо нікому з негідників, колаборантів і зрадників так просто вилетіти з України. Це я вам обіцяю", - заявив Палатний.

Як писано РБК-Украина, генеральний прокурор відкрив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.