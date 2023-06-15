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Палатний: волонтери "Української команди" доставили у Херсон 20 тонн допомоги

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Четвер 15 червня 2023 21:01
Палатний: волонтери "Української команди" доставили у Херсон 20 тонн допомоги Фото: волонтери "Української команди" доставили у Херсон 20 тонн допомоги (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери "Української команди" привезли у Херсон гуманітарний вантаж вагою 20 тонн для мешканців затоплених територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Щойно повернулися із затопленої Херсонщини, куди доставили 20 тонн гуманітарної допомоги. Передали херсонцям, які втратили свої домівки та майно, продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання. А також новий одяг для дітей, жінок і чоловіків. Та інші товари першої необхідності", - повідомив Палатний.

Перелік найнеобхідніших товарів, за його словами, волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери. Зокрема, "Трикотажна фабрика "Роза" та почесний консул України у Єрусалимі Офер Керзнер.

Зараз волонтери готують наступний вантаж для херсонців, зазначив Палатний.

"Сьогодні одна з найгостріших потреб - побутова хімія. Адже вода поступово відходить, люди повертаються до своїх постраждалих домівок. І їм потрібні засоби для прибирання, дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати", - наголосив керівник "Української команди".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію універсальних безпілотників бійцям зведеного підрозділу"Скала" у Донецьку область.

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Херсон Гуманітарна допомога
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