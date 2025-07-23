Палатний висловився щодо законопроєкту про НАБУ і САП

"Рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП - це крок не в бік ЄС, а у зворотному напрямку. Не до демократії, не до справедливості, не до тих принципів, за які щодня віддають життя наші захисники. Ті, хто впроваджує подібні «реформи», схоже, втратили відчуття меж", - заявив він.

За словами Палатного, під прикриттям війни нардепи душать антикорупцію, самоврядування, свободу слова.

"Замість змінювати систему - замикають її на себе", - констатував він.

Палатний наголосив і те, що навіть у часи темряви відповідальність нікуди не зникає і вона прийде - політична, юридична, людська.