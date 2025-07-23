Палатный высказался по законопроекту о НАБУ и САП

"Решение Верховной Рады по НАБУ и САП - это шаг не в сторону ЕС, а в обратном направлении. Не к демократии, не к справедливости, не к тем принципам, за которые ежедневно отдают жизни наши защитники. Те, кто внедряет подобные "реформы", похоже, потеряли чувство границ", - заявил он.

По словам Палатного, под прикрытием войны нардепы душат антикоррупцию, самоуправление, свободу слова.

"Вместо менять систему - замыкают ее на себя", - констатировал он.

Палатный отметил и то, что даже во времена темноты ответственность никуда не исчезает и она придет - политическая, юридическая, человеческая.