Палатный высказался по законопроекту о НАБУ и САП

Поддержка Верховной Радой законопроекта по НАБУ и САП - это подавление антикоррупционной борьбы и демократических принципов. Вместо того, чтобы менять систему - власть замыкает ее на себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы "УДАРа Виталия Кличко", председателя ЦИК партии Артура Палатного.
"Решение Верховной Рады по НАБУ и САП - это шаг не в сторону ЕС, а в обратном направлении. Не к демократии, не к справедливости, не к тем принципам, за которые ежедневно отдают жизни наши защитники. Те, кто внедряет подобные "реформы", похоже, потеряли чувство границ", - заявил он.
По словам Палатного, под прикрытием войны нардепы душат антикоррупцию, самоуправление, свободу слова.
"Вместо менять систему - замыкают ее на себя", - констатировал он.
Палатный отметил и то, что даже во времена темноты ответственность никуда не исчезает и она придет - политическая, юридическая, человеческая.
Ранее законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" раскритиковали послы стран "Большой семерки", лидер УДАРа и мэр Киева Виталий Кличко, ряд других политических и общественных деятелей.
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