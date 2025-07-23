RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Палатный высказался по законопроекту о НАБУ и САП

Фото: первый заместитель главы "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Юлия Бойко

Поддержка Верховной Радой законопроекта по НАБУ и САП - это подавление антикоррупционной борьбы и демократических принципов. Вместо того, чтобы менять систему - власть замыкает ее на себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы "УДАРа Виталия Кличко", председателя ЦИК партии Артура Палатного.

"Решение Верховной Рады по НАБУ и САП - это шаг не в сторону ЕС, а в обратном направлении. Не к демократии, не к справедливости, не к тем принципам, за которые ежедневно отдают жизни наши защитники. Те, кто внедряет подобные "реформы", похоже, потеряли чувство границ", - заявил он.

По словам Палатного, под прикрытием войны нардепы душат антикоррупцию, самоуправление, свободу слова.

"Вместо менять систему - замыкают ее на себя", - констатировал он.

Палатный отметил и то, что даже во времена темноты ответственность никуда не исчезает и она придет - политическая, юридическая, человеческая.

 

Законопроект №12414

Ранее законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" раскритиковали послы стран "Большой семерки", лидер УДАРа и мэр Киева Виталий Кличко, ряд других политических и общественных деятелей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур ПалатныйНАБУСАПВиталий КличкоУДАР