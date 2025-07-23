Палатний висловився щодо законопроєкту про НАБУ і САП
Підтримка Верховною Радою законопроєкту щодо НАБУ і САП - це придушення антикорупційної боротьби і демократичних принципів. Замість того, щоб змінювати систему - влада замикає її на себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови "УДАРу Віталія Кличка", голови ЦВК партії Артура Палатного.
"Рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП - це крок не в бік ЄС, а у зворотному напрямку. Не до демократії, не до справедливості, не до тих принципів, за які щодня віддають життя наші захисники. Ті, хто впроваджує подібні «реформи», схоже, втратили відчуття меж", - заявив він.
За словами Палатного, під прикриттям війни нардепи душать антикорупцію, самоврядування, свободу слова.
"Замість змінювати систему - замикають її на себе", - констатував він.
Палатний наголосив і те, що навіть у часи темряви відповідальність нікуди не зникає і вона прийде - політична, юридична, людська.
Законопроєкт №12414
Раніше законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" розкритикували посли країн "Великої сімки", лідер УДАРу та мер Києва Віталій Кличко, низка інших політичних та громадських діячів.
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