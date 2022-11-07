Палатний: є багато запитів на тренінги з домедичної підготовки по всій Україні

"В багатьох областях тривають тренінги з домедичної підготовки, які організовує волонтерський штаб "Українська команда" у партнерстві з Konrad Adenauer Stiftung Ukraine. Навчання вже відвідали понад тисячу людей з десятків міст і селищ України. І запити на організацію навчань продовжують надходити. Адже люди розуміють: в наш час вміння зупинити кровотечу, провести реанімаційні заходи, використати дефібрилятор можуть в прямому сенсі врятувати життя", - заявив Палатний.

Він також зазначив, що "Українська команда" продовжує відправляти на передову бандерпечі та інші необхідні речі для бійців в межах акції "Тепло на фронт", підтримувати бійців та людей, які постраждали від війни.

"Вінницька команда відправила на передову велику партію тактичних аптечок та гідрогелевих пов’язок. Львівська команда передала на фронт вже близько 3000 парафінових термоакумуляторів. Житомирська команда передала продукти харчування для дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Тернопільська команда - теплі речі, продукти та засоби гігієни для воїнів 35-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ, Центру спеціальних операцій "Схід" та іншим військовим підрозділам", - повідомив він.

Крім того, за його словами, Тернопільська команда передала Збаразькій центральній лікарні медикаменти та медичне обладнання, а Хмельницька команда - понад 50 видів медикаментів Шепетівській багатопрофільної лікарні. Київська міська команда передала для мешканців "сірих" зон 3 тонни продуктів харчування та товарів медичного призначення, а Дніпропетровська та Полтавська волонтерські команди роздали гуманітарну допомогу від "Карітас-Спес" переселенцям та самотнім літнім у своїх регіонах.

Житомирські волонтери штабу організували безоплатні юридичні консультації, а волонтери Київської області - безкоштовну психологічну допомогу людям, що постраждали від війни, підкреслив Палатний.