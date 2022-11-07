Палатный: есть много запросов на тренинги по домедицинской подготовке по всей Украине

"Во многих областях продолжаются тренинги по домедицинской подготовке, которые организует Волонтерский штаб "Украинская команда" в партнерстве с Konrad Adenauer Stiftung Ukraine. Учения уже посетили более тысячи человек из десятков городов и поселков Украины. И запросы на организацию учений продолжают поступать. Ведь люди понимают: в наше время умение остановить кровотечение, провести реанимационные мероприятия, использовать дефибрилляторы могут в прямом смысле спасти жизнь", - заявил Палатный.

Он также отметил, что "Украинская команда" продолжает отправлять на передовую бандерпечи и другие необходимые вещи для бойцов в рамках акции "Тепло на фронт", поддерживать бойцов и людей, пострадавших от войны.

"Винницкая команда отправила на передовую крупную партию тактических аптечек и гидрогелевых повязок. Львовская команда передала на фронт уже около 3000 парафиновых термоаккумуляторов. Житомирская команда передала продукты питания для дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады. Тернопольская команда - теплые вещи, продукты и средства гигиены для воинов 35-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, Центра специальных операций «Восток» и другим военным подразделениям", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, Тернопольская команда передала Збаражской центральной больнице медикаменты и медицинское оборудование, а Хмельницкая команда - более 50 видов медикаментов Шепетовской многопрофильной больнице. Киевская городская команда передала жителям "серых" зон 3 тонны продуктов питания и товаров медицинского назначения, а Днепропетровская и Полтавская волонтерские команды раздали гуманитарную помощь от "Каритас-Спес" переселенцам и одиноким пожилым в своих регионах.

Житомирские волонтеры штаба организовали безвозмездные юридические консультации, а волонтеры Киевской области - бесплатную психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, подчеркнул Палатный.