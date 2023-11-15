Отримав по нирках. У Палаті представників США почубилися конгресмени

В кулуарах та залі на Капітолійському пагорбі сталися сутички та словесні перепалки між конгресменами Палати представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, рано вранці у вівторок колишній спікер Кевін Маккарті посварився з конгресменом Тімом Берчеттом від Теннессі, одним із восьми республіканців, які проголосували за його усунення з поста спікера минулого місяця, у коридорі Капітолію. Берчетт сказав, що він розмовляв із журналістами в коридорі, коли Маккарті нібито штовхнув його ліктем у спину, а потім продовжив ходу.

"Це був просто дешевий удар хулігана. Т оді я погнався за ним. І ми сказали кілька слів", - сказав Бречетт.

Журналіст, який став свідком інциденту, опублікував пост у соцмережі, підтверджуючи цю історію. Але пан Маккарті заперечив, що була сварка, сказавши журналістам, що він просто проходив повз містера Берчетта у вузькому й людному коридорі і випадково зачепив його.

Have NEVER seen this on Capitol Hill:



While talking to @RepTimBurchett after the GOP conference meeting, former @SpeakerMcCarthy walked by with his detail and McCarthy shoved Burchett. Burchett lunged towards me. I thought it was a joke, it was not. And a chase ensued... — Claudia Grisales (@cgrisales) November 14, 2023

Тим не менш, Берчетт побіг за Маккарті, називаючи його "придурком", "куркою" і "жалюгідним".

" Гнів правих, який призвів до відсторонення пана Маккарті, продовжує вирувати, тоді як колишній спікер і його головні союзники все ще жаліються, що його усунули", - зазначили у виданні.

Сварки під час слухань Комітету

Під час слухань Комітету Сенату з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій сенатор Маркуейн Маллін, республіканець від Оклахоми, викликав провідного лідера профспілки на фізичну бійку.

Маллін і Шон О'Брайен, президент Міжнародного братства водіїв, посварилися в соціальних мережах. Маллін зачитав вголос одну з публікацій О'Браєна, назвавши його "клоуном" і "шахраєм". Крім цього, він викликав його на двобій зі словами: "Ковбой, будь-де і будь-коли".

"Добре, я би хотів зробити це прямо зараз", - відповів йому О'Браєн.

Після Маллін, який є колишнім бійцем змішаних єдиноборств, встав та зняв обручку, ймовірно, готуючись до удару.

Тоді сенатор Берні Сандерс, незалежний висуванець від Вермонта та голова комісії, втрутився і неодноразово сказав пану Малліну повернутися в своє крісло.

"Ти схожий на смурфа"

Пізніше республіканець Джеймс Р. Комер та демократ Джаред Московіц посварилися нецензурними вигуками під час слухання Комітету з нагляду, скликаного для обговорення особистих фінансів сина президента Джо Байдена Хантера.

Коли пан Московіц вказав на звіти про власні фінансові операції пана Комера з членами родини, пан Комер назвав флоридського демократа, який був одягнений у синій костюм і блакитну краватку, брехуном, додавши: "Ти схожий на смурфа".

Втома від роботи

Деякі члени Капітолійського пагорба назвали "безглуздям" роботу протягом п'яти тижнів підряд без перерв, що є незвичним для них.

"Сьогодні все це є ще одним прикладом того, чому Конгрес не повинен проводити засідання протягом 5 тижнів поспіль. Дивні речі трапляються", - написав Даг Андрес, речник сенатора Мітча МакКоннелла з Кентуккі.

Крім цього, зберігаються розбіжності серед республіканців, які вимагали відставки Маккарті і хотіли змін в законопроєкті про тимчасові витрати, однак, так і не побачили їх в проєкті нового спікера Майка Джонсона.

Наприкінці дня Конгресмен Метт Гетц, республіканець від Флориди, який змусив голосувати за усунення пана Маккарті, виступив проти плану витрат, а також подав етичну скаргу на колишнього спікера за ймовірний напад на пана Берчетта.

Джонсон сказав, що сподівається на швидке ухвалення закону про витрати.

"Це дозволить кожному повернутися додому на пару днів на День подяки. Кожен може охолонути", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

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