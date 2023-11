Отримав по нирках. У Палаті представників США почубилися конгресмени

Так, рано вранці у вівторок колишній спікер Кевін Маккарті посварився з конгресменом Тімом Берчеттом від Теннессі, одним із восьми республіканців, які проголосували за його усунення з поста спікера минулого місяця, у коридорі Капітолію. Берчетт сказав, що він розмовляв із журналістами в коридорі, коли Маккарті нібито штовхнув його ліктем у спину, а потім продовжив ходу.

"Це був просто дешевий удар хулігана. Т оді я погнався за ним. І ми сказали кілька слів", - сказав Бречетт.

Журналіст, який став свідком інциденту, опублікував пост у соцмережі, підтверджуючи цю історію. Але пан Маккарті заперечив, що була сварка, сказавши журналістам, що він просто проходив повз містера Берчетта у вузькому й людному коридорі і випадково зачепив його.

Have NEVER seen this on Capitol Hill:



While talking to @RepTimBurchett after the GOP conference meeting, former @SpeakerMcCarthy walked by with his detail and McCarthy shoved Burchett. Burchett lunged towards me. I thought it was a joke, it was not. And a chase ensued...