Получил по почкам. В Палате представителей США подрались конгрессмены

В кулуарах и зале на Капитолийском холме произошли стычки и словесные перепалки между конгрессменами Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, рано утром во вторник бывший спикер Кевин Маккарти поссорился с конгрессменом Тимом Берчеттом от Теннесси, одним из восьми республиканцев, проголосовавших за его отстранение от поста спикера в прошлом месяце, в коридоре Капитолия. Берчетт сказал, что он разговаривал с журналистами в коридоре, когда Маккарти якобы толкнул его локтем в спину, а затем продолжил шаг.

"Это был просто дешевый удар хулигана. Тогда я погнался за ним. И мы сказали несколько слов", - сказал Бречетт.

Журналист, ставший свидетелем инцидента, опубликовал пост в соцсети, подтверждая эту историю. Но господин Маккарти возразил, что была ссора, сказав журналистам, что он просто проходил мимо мистера Берчетта в узком и людном коридоре и случайно задел его.

Неужели стоит это на Capitol Hill:



При разговоре к @RepTimBurchett після Конференц-конференц-зала, представителя @SpeakerMcCarthy walked by with his detail and McCarthy shoved Burchett. Burchett lunged towards me. И thought it was a joke, it was not. And a chase ensued...— Claudia Grisales (@cgrisales) November 14, 2023

Тем не менее, Берчетт побежал за Маккарти, называя его "придурком", "курицей" и "жалким".

" Гнев правых, приведший к отстранению г-на Маккарти, продолжает бурлить, тогда как бывший спикер и его главные союзники все еще жалуются, что его устранили", - отметили в издании.

Ссоры во время слушаний Комитета

Во время слушаний Комитета Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям сенатор Маркуэйн Маллин, республиканец от Оклахомы, вызвал ведущего лидера профсоюза на физическую драку.

Маллин и Шон О'Брайен, президент Международного братства водителей, поссорились в социальных сетях. Маллин зачитал вслух одну из публикаций О'Брайена, назвав его "клоуном" и "мошенником". Кроме этого, он вызвал его на поединок со словами: "Ковбой, где бы то ни было".

"Хорошо, я бы хотел сделать это прямо сейчас", – ответил ему О'Брайен.

После Маллин, бывшего бойца смешанных единоборств, встал и снял обручальное кольцо, вероятно, готовясь к удару.

Тогда сенатор Берни Сандерс, независимый выдвиженец от Вермонта и глава комиссии, вмешался и не раз сказал г-ну Маллину вернуться в свое кресло.

"Ты похож на смурфа"

Позже республиканец Джеймс Р. Комер и демократ Джаред Московиц поссорились нецензурными возгласами во время слушания Комитета по надзору, созванного для обсуждения личных финансов сына президента Джо Байдена Хантера.

Когда господин Московиц указал на отчеты о собственных финансовых операциях господина Комера с членами семьи, господин Комер назвал флоридского демократа, одетого в синий костюм и голубой галстук, лжецом, добавив: "Ты похож на смурфа".

Усталость от работы

Некоторые члены Капитолийского холма назвали "бессмыслицей" работу в течение пяти недель подряд без перерывов, что непривычно для них.

"Сегодня все это еще один пример того, почему Конгресс не должен проводить заседание в течение 5 недель подряд. Странные вещи случаются", - написал Даг Андрес, спикер сенатора Митча МакКоннелла из Кентукки.

Кроме этого, сохраняются разногласия среди республиканцев, требовавших отставки Маккарти и желавших изменений в законопроекте о временных расходах, однако, так и не увидевших их в проекте нового спикера Майка Джонсона.

В конце дня Конгрессмен Мэтт Гетц, республиканец от Флориды, заставивший голосовать за устранение господина Маккарти, выступил против плана расходов, а также подал этическую жалобу на бывшего спикера за вероятное нападение на г-на Берчетта.

Джонсон сказал, что надеется на скорейшее принятие закона о расходах.

"Это позволит каждому вернуться домой на пару дней в День благодарения. Каждый может остыть", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств – 60 млрд долларов – хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю в отдельности. Он внес отдельный пакет для Израиля на рассмотрение Палаты, его поддержали.

Но в Сенате, где большинство демократов, не захотели даже рассматривать такую инициативу Джонсона. Там поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

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