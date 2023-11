Получил по почкам. В Палате представителей США подрались конгрессмены

Так, рано утром во вторник бывший спикер Кевин Маккарти поссорился с конгрессменом Тимом Берчеттом от Теннесси, одним из восьми республиканцев, проголосовавших за его отстранение от поста спикера в прошлом месяце, в коридоре Капитолия. Берчетт сказал, что он разговаривал с журналистами в коридоре, когда Маккарти якобы толкнул его локтем в спину, а затем продолжил шаг.

"Это был просто дешевый удар хулигана. Тогда я погнался за ним. И мы сказали несколько слов", - сказал Бречетт.

Журналист, ставший свидетелем инцидента, опубликовал пост в соцсети, подтверждая эту историю. Но господин Маккарти возразил, что была ссора, сказав журналистам, что он просто проходил мимо мистера Берчетта в узком и людном коридоре и случайно задел его.

Неужели стоит это на Capitol Hill:



При разговоре к @RepTimBurchett після Конференц-конференц-зала, представителя @SpeakerMcCarthy walked by with his detail and McCarthy shoved Burchett. Burchett lunged towards me. И thought it was a joke, it was not. And a chase ensued...— Claudia Grisales (@cgrisales) November 14, 2023