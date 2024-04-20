Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю

Голосування в Палаті представників США

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Конгресі США схвалили допомогу Україні.

Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали що перед цим законопроектом, Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.