Палата представників США ухвалила допомогу Ізраїлю

Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроект про допомогу Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Палата представників США сьогодні, 20 квітня, ухвалила додатковий закон про безпеку Ізраїлю. Закон прийняли 366 голосами.
Що включає в себе цей пакет:
Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Конгресі США схвалили допомогу Україні.
Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також розповідали що перед цим законопроектом, Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.
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