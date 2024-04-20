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Палата представителей США одобрила помощь Израилю

Фото: Палата представителей США приняла помощь Израилю (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о помощи Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Палата представителей США сегодня, 20 апреля, приняла дополнительный закон о безопасности Израиля. Закон приняли 366 голосами.

Что включает в себя этот пакет:

  • 26,4 млрд долларов на помощь Израилю;
  • 4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида";
  • 1,2 млрд долларов на систему обороны "Железный луч";
  • 4,4 млрд долларов на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю;
  • 3,5 млрд долларов на закупку передовых систем вооружений и других товаров по программе "Зарубежное военное финансирование";
  • 9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь - в том числе на чрезвычайную продовольственную помощь, жилье и базовые услуги - населению, страдающему от кризисных ситуаций.
     

 

Голосование в Палате представителей США

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Конгрессе США одобрили помощь Украине.

Детальнее о том, что будет происходить с законопроектом дальше, и когда Украина получит помощь - можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также рассказывали, что перед этим законопроектом Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ.

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