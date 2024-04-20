Палата представителей США одобрила помощь Израилю

Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о помощи Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Палата представителей США сегодня, 20 апреля, приняла дополнительный закон о безопасности Израиля. Закон приняли 366 голосами.
Что включает в себя этот пакет:
Напомним, сегодня, 20 апреля, в Конгрессе США одобрили помощь Украине.
Детальнее о том, что будет происходить с законопроектом дальше, и когда Украина получит помощь - можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также рассказывали, что перед этим законопроектом Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ.
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