Палата представителей США одобрила помощь Израилю

Голосование в Палате представителей США

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Конгрессе США одобрили помощь Украине.

Детальнее о том, что будет происходить с законопроектом дальше, и когда Украина получит помощь - можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также рассказывали, что перед этим законопроектом Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ.

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