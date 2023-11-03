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Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

США, П'ятниця 03 листопада 2023 02:43
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Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республіканці Палати представників США на чолі з новообраним спікером Майком Джонсоном схвалили пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloobmerg.

За підтримку законопроекту проголосували 226 членів Палати, проти виступили 196 конгресменів. Варто зазначити, що минулого місяця адміністрація президента США Джо Байдена запросила пакет екстреної допомоги на 106 млрд доларів, який включав допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та виділення додаткового фінансування на посилення американського кордону з Мексикою.

Однак новообраний спікер Палати представників запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб Палата голосувала за ці ініціативи окермо і вніс законопроєкт лише про пакет допомоги Єрусалиму.

Реакція Білого дому та Сенату

В Білому домі заявили, що Байден ветує законопроект Джонсона з пропозицією окремої допомоги Ізраїлю. А лідер більшості в Сенаті Чак Шумер 2 листопада сказав, що Сенат не голосуватиме за законопроект Палати представників, а натомість підготує ширший пакет допомоги.

"Ми працюватимемо разом над нашим двопартійним пакетом екстреної допомоги, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, конкуренцію з урядом Китаю та гуманітарну допомогу для Гази", - заявив Шумер.

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