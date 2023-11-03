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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины

США, Пятница 03 ноября 2023 02:43
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Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Республиканцы Палаты представителей США во главе с вновь избранным спикером Майком Джонсоном одобрили пакет помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg.

За поддержку законопроекта проголосовали 226 членов Палаты, против выступили 196 конгрессменов. Следует отметить, что в прошлом месяце администрация президента США Джо Байдена пригласила пакет экстренной помощи на 106 млрд долларов, включавший помощь Израилю, Украине, Тайваню и выделение дополнительного финансирования на усиление американской границы с Мексикой.

Однако вновь избранный спикер Палаты представителей предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы Палата голосовала за эти инициативы рулем и внес законопроект только о пакете помощи Иерусалиму.

Реакция Белого дома и Сената

В Белом доме заявили, что Байден ветирует законопроект Джонсона с предложением отдельной помощи Израилю. А лидер большинства в Сенате Чак Шумер 2 ноября сказал, что Сенат не будет голосовать за законопроект Палаты представителей, а подготовит более широкий пакет помощи.

"Мы будем работать вместе над нашим двухпартийным пакетом экстренной помощи, который включает в себя помощь Израиля, Украины, конкуренцию с правительством Китая и гуманитарную помощь для Газы", - заявил Шумер.

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