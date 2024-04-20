UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ

Фото: Палата представників США схвалила передачу заморожених активів РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила передачу заморожених активів РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування у Палаті представників.

В США ухвалили закон про REPO. Серед іншого він надає можливість президенту США передавати Україні заарештовані російські активи. 

За словами посла України в Штатах Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому буде вказано кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великобританії.

Закон про REPO дозволить передати Україні до 8 млрд доларів заарештованих російських активів.

Нагадаємо, що в Конгресі США сьогодні, 20 квітня, також будуть голосувати за допомогу Україні. Детальніше по те, чого чекати - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також розповідало деталі щодо закону про REPO.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України