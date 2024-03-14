Палата представників США розблокує допомогу Україні, але із суттєвими відмінностями, - Джонсон

Він повідомив сенаторам, що Палата представників скерує пакет допомоги Україні до Сенату, але висловив ідею зробити його програмою позики або кредитування, щоб американські платники податків не викладали десятки мільярдів доларів без будь-яких очікувань повернення, за словами сенаторів, які брали участь в обговоренні.

Джонсон також хоче включити до законопроєкту щось подібне до закону REPO for Ukrainians Act, автором якого є представник Майк Маккол, який би дозволяв конфіскацію російських суверенних активів і внесення коштів від ліквідованого майна до Фонду підтримки України.

Примітно, що Джонсон не сказав, чи буде такий пакет допомоги Україні включати жорсткі реформи прикордонної безпеки, наприклад, формулювання "Залишайтеся в Мексиці", яке зустріне опір з боку демократів Сенату.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, для продовження поставок зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт із грошима для України, Ізраїлю і Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників і підписати президент.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.

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