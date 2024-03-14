Палата представителей США разблокирует помощь Украине, но с существенными отличиями, - Джонсон

Он сообщил сенаторам, что Палата представителей направит пакет помощи Украине в Сенат, но высказал идею сделать его программой займа или кредитования, чтобы американские налогоплательщики не выкладывали десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий возврата, по словам сенаторов, участвовавших в обсуждении.

Джонсон также хочет включить в законопроект нечто подобное закону REPO for Ukrainians Act, автором которого является представитель Майк Маккол, который бы разрешал конфискацию российских суверенных активов и внесение средств от ликвидированного имущества в Фонд поддержки Украины.

Примечательно, что Джонсон не сказал, будет ли такой пакет помощи Украине включать жесткие реформы пограничной безопасности, например, формулировку "Оставайтесь в Мексике", которая встретит сопротивление со стороны демократов Сената.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.

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