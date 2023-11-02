Палата представників США не підтримала позбавлення мандату республіканця Сантоса

35-річний депутат Нью-Йорка не визнав себе винним за звинуваченнями, серед яких відмивання коштів для оплати своїх особистих витрат, незаконне отримання допомоги з безробіття та списання коштів із кредитних карток донорів без їхньої згоди.

"Я повинен попередити своїх колег, що голосування за виключення на даному етапі обійшло б право судової системи на належну правову процедуру, на яку я маю право, і позбавило б сили давнє правило, згідно з яким людина вважається невинною, доки її вина не буде доведена" , - заявив Сантос перед голосуванням.

Для виключення депутата потрібне голосування двома третинами голосів палати. За всю історію країни з Палати представників було виключено лише п'ятьох осіб, з них троє – за боротьбу проти уряду США у Громадянській війні.

Суд над Сантосом призначено на 9 вересня 2024 року. Комітет з етики Палати представників також раніше заявив, що розслідує звинувачення щодо Сантоса. Слідчий підкомітет зв'язався із 40 свідками, вивчив понад 170 000 сторінок документів та санкціонував виклик до суду 37 осіб.

Що передувало

Раніше ми писали, що у США висунули звинувачення скандальному конгресмену Сантосу. Його звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей, розкраданні державних коштів, а також у неправдивих заявах.

Джордж Сантос потрапив до уваги американських медіа та політикуму після того, як викрила його брехня виборцям в окрузі, яку він назвав "прикрасою" свого резюме.