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Палата представителей США не поддержала лишение мандата республиканца Сантоса

Фото: Палата представителей США не поддержала исключение Сантоса (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей США провалила голосование за исключение депутата-республиканца Джорджа Сантоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

35-летний депутат Нью-Йорка не признал себя виновным по обвинениям, среди которых отмывание средств для оплаты своих личных расходов, незаконное получение пособий по безработице и списание средств с кредитных карт доноров без их согласия.

"Я должен предупредить своих коллег, что голосование за исключение на данном этапе обошло бы право судебной системы на надлежащую правовую процедуру, на которую я имею право, и лишило бы силы давнее правило, согласно которому человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана", - заявил Сантос перед голосованием.

Для исключения депутата требуется голосование двумя третями голосов палаты. За всю историю страны из Палаты представителей были исключены только пять человек, из них трое – за борьбу против правительства США в Гражданской войне.

Суд над Сантосом назначен на 9 сентября 2024 года. Комитет по этике Палаты представителей также ранее заявил, что расследует обвинения в отношении Сантоса. Следственный подкомитет связался с 40 свидетелями, изучил более 170 000 страниц документов и санкционировал вызов в суд 37 человек.

Что предшествовало

Ранее мы писали, что в США выдвинули обвинение скандальному конгрессмену Сантосу. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, хищении государственных средств, а также в ложных заявлениях.

Джордж Сантос попал во внимание американских медиа и политикума после того, как разоблачилась его ложь избирателям в округе, которую он назвал "украшением" своего резюме.

 

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