Палата представників США підтримала фінансування уряду: результат вирішить Сенат

Нагадаємо, днями лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового "шатдауну". За його словами, якщо це станеться, то винними в призупиненні роботи уряду будуть демократи.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.