UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Палата представників США підтримала фінансування уряду: результат вирішить Сенат

Фото: крайній термін голосування - п'ятниця (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, Палата представників США підтримала законопроєкт і фінансування уряду. Тепер очікується голосування Сенату, який вирішить, чи буде урядовий "шатдаун" чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Спікер Майк Джонсон сьогодні домігся успіху у вирішальному голосуванні Палати представників щодо ухвалення плану президента Дональда Трампа з фінансування уряду восени, подолавши вкрай праву опозицію", - пише CNN.

Видання додало, що тепер законопроєкт про фінансування уряду має ухвалити Сенат США. Крайній термін - вечір п'ятниці.

"Сенату доведеться вирішити, чи підтримувати цей захід - або ж спровокувати розбирання витрат із Трампом і ризикнути потенційним закриттям", - ідеться в публікації.

Нагадаємо, днями лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового "шатдауну". За його словами, якщо це станеться, то винними в призупиненні роботи уряду будуть демократи.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАПравительство