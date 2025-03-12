Палата представителей США поддержала финансирование правительства: исход решит Сенат

Напомним, на днях лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключил объявления в стране правительственного "шатдауна". По его словам, если это произойдет, то виновными в приостановке работы правительства будут демократы.

"Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Поэтому я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

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