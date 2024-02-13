Палата представників США підтримає пакет з допомогою Україні, - лідер демократів у Сенаті
Палата представників Сполучених Штатів Америки, ймовірно, підтримає законопроект, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів.
Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він зазначив, що якщо законопроект винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників.
Шумер також закликав нижню палату Конгресу вчинити правильно та провести голосування за законопроект.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.
Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.
Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Сьогодні, 13 лютого, його підтримали сенатори.
Для того, щоб законопроект набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.
Спікер Палати представників Майк Джонсон вже виступив проти такої ініціативи. Таким чином, він може не виносити законопроекту на розгляд Палати представників.
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