Палата представителей США поддержит пакет с помощью Украине, - лидер демократов в Сенате

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он отметил, что если законопроект вынесут на голосование, то его поддержат как республиканцы, так и демократы Палаты представителей.

Шумер также призвал нижнюю палату Конгресса поступить правильно и провести голосование за законопроект.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они потребовали более жестких мер в вопросе охраны границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Сегодня, 13 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже выступил против такой инициативы. Таким образом, он может не выносить законопроект на рассмотрение Палаты представителей.