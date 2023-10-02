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Палата представників США може сьогодні розглянути фінансування допомоги Україні

Фото: Палата представників США може сьогодні розглянути фінансування допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників Сполучених Штатів Америки, ймовірно, розгляне фінансування допомоги Україні вже сьогодні, 2 жовтня.

Про це заявив лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відповідаючи на запитання про відсутність у бюджеті нового фінансування допомоги Україні, він зазначив, що нижня палата Конгресу має розпочати роботу над цим питанням, і припустив, що голосування відбудеться вже сьогодні.

"У найближчі кілька днів, коли ми зберемося в понеділок, перед республіканцями стоятиме вибір. Чи відстоюватимуть вони свободу, демократію, правду та український народ, чи вони продовжать схиляти коліно перед пропутинською фракцією в республіканській частині Палати представників?" - зазначав Джеффріс.

Що передувало

Нагадаємо, у США нещодавно ухвалили законопроект про тимчасовий бюджет, мета якого полягає в тому, щоб не допустити припинення роботи уряду (шатдауну). Туди не внесли нового фінансування допомоги Україні.

Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У Міністерстві закордонних справ України вже наголошували, що ухвалення тимчасового бюджету в США без допомоги нашій країні не є трагедією.

 

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