Палата представників схвалила підвищення держборгу США: названо умову

За ухвалення законодавчої ініціативи проголосували 217 членів Палати представників, 215 народних обранців не підтримали законопроект. На думку аналітиків, цей законопроект майже напевно не схвалить Сенат, де зберігається демократична більшість.

Раніше президент США Джо Байден анонсував, що накладе вето на ініціативу республіканців, оскільки він виступає за підвищення ліміту державного боргу без додаткових умов.

На сьогоднішній день поріг держборгу Сполучених Штатів встановлено на рівні 31,4 трлн доларів. У Мінфіні США раніше говорили, що у разі досягнення ліміту держборгу грошей та надзвичайних заходів вистачить приблизно до червня.