Палата представителей одобрила повышение госдолга США: названо условие

За принятие законодательной инициативы проголосовали 217 членов Палаты представителей, 215 народных избранников не поддержали законопроект. По мнению аналитиков, данный законопроект почти наверняка не одобрит Сенат, в котором сохраняется демократическое большинство.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал, что наложит вето на инициативу республиканцев, так как он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий.

На сегодняшний день порог госдолга Соединенных Штатов установлен на уровне 31,4 трлн долларов. В Минфине США ранее говорили, что в случае достижения лимита госдолга денег и чрезвычайных мер хватит примерно до июня.