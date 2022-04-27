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Палата представителей США сегодня рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины

Фото: США будут поставлять оружие по закону о ленд-лизе (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 27 апреля, Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины. Законодательная инициатива должна ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Палаты представителей.

Сообщается, что на сегодня в 21:00 по киевскому времени запланировано рассмотрение акта S. 3522 - закона о ленд-лизе в защиту демократии в Украине.

Отметим, в начале апреля единогласно был принят закон о ленд-лизе для Украины в Сенате США. Согласно процедуре, его должна одобрить Палата представителей, после чего закон направят на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется на быстрое прохождение всех процедур по ленд-лизу из США.

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