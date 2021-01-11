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Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти, - Пелоси

Автор: Артур Родивилов

Палата представителей Соединенных Штатов призовет вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти. Конгрессмены дали Пенсу 24 часа на ответ.

Об этом говорится в заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси.

11 января лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина, сказала Пелоси.

"Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности", - заявила спикер палаты.

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Палата представителей США дала Пенсу 24 часа на ответ. После этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание 12 января, отметила Пелоси.

"Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим", - заключила политик.

Как писало РБК-Украина, ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

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