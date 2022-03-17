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Палата представителей США поддержала прекращение "нормальной торговли" с Россией

Фото: Палата представителей США (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Нижняя палата американского Конгресса поддержала законопроект по отзыву статуса наибольшего содействия торговле с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Палата представителей решила прекратить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Законопроект поддержали 424 конгрессмена.

Документ призван нанести экономический ущерб России за "неспровоцированное и жестокое вторжение в Украину". Теперь законопроект должен поддержать Сенат. Голосование в верхней палате намечено на следующую неделю.

После поддержки законопроекта обеими палатами США могут ввести дополнительные пошлины на российскую продукцию. Правда, РФ сможет обжаловать подобный шаг в арбитраже Всемирной торговой организации.

Напомним, что американский госсекретарь анонсировал предупреждение Китаю от Байдена за попытки помочь России в войне против Украины.

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