Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины

Палата представителей США поддержала закон о ленд-лиз и защите демократии в Украине. Это поможет значительно ускорить поставки вооружения в нашу страну для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Палаты представителей США.

Что гарантирует закон о ленд-лизе для Украины:

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