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Палата представителей США отменила заседание из-за угрозы штурма Капитолия

Автор: Инна Собора

Палата представителей США не будет проводить заседание в четверг 4 марта. Его отменили из-за угрозы штурма Капитолия.

Об этом сообщает Washington Post.

Полиция заявила в среду, что у них есть информация о возможном заговоре группы боевиков с целью штурма здания Капитолия.

Сторонники экстремистской идеологии QAnon называют 4 марта датой, которая ознаменует возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом.

В полиция Капитолия заявили, что "готовы к любым потенциальным угрозам".

"Мы уже внесли значительные улучшения в систему безопасности, включая создание физической структуры и увеличение численности персонала для обеспечения защиты Конгресса, общественности и наших полицейских", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкикапитолий
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