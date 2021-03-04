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Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 01:59
Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію Фото: Капітолій (wikimedia by Senate Democrats)
Автор: Инна Собора

Палата представників США не буде проводити засідання в четвер, 4 березня. Його відмінили через загрозу штурму Капітолію.

Про це повідомляє Washington Post.

Поліція заявила в середу, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолію.

Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

В поліціъ Капітолію заявили, що "готові до будь-яким потенційним загрозам".

"Ми вже внесли значні поліпшення в систему безпеки, включаючи створення фізичної структури і збільшення чисельності персоналу для забезпечення захисту Конгресу, громадськості і наших поліцейських", - йдеться в заяві поліції.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолію, де засідає Конгрес США.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

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