Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолію

Палата представників США не буде проводити засідання в четвер, 4 березня. Його відмінили через загрозу штурму Капітолію.

Про це повідомляє Washington Post .

Поліція заявила в середу, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолію.

Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

В поліціъ Капітолію заявили, що "готові до будь-яким потенційним загрозам".

"Ми вже внесли значні поліпшення в систему безпеки, включаючи створення фізичної структури і збільшення чисельності персоналу для забезпечення захисту Конгресу, громадськості і наших поліцейських", - йдеться в заяві поліції.