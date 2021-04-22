Палата представителей США одобрила закон о создании 51 штата

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о преобразовании федерального округа Колумбия в 51-й штат . Теперь документ направят в Сенат США.

Проголосовав 216-208 голосами, подконтрольная Демократической партии Палата одобрила инициативу без поддержки со стороны республиканцев.

Население Вашингтона в значительной степени демократичное. Как штат, он, вероятно, будет избирать двух демократических сенаторов, потенциально изменяя баланс власти в Сенате, который сейчас насчитывает 50 демократов и 50 республиканцев.

Демократы, которые десятилетиями выступают за государственность столицы США, надеются воспользоваться избранием президента Джо Байдена, а также контролем Сената и Палаты, чтобы принять новый штат впервые с 1959 года, в год, когда Аляска и Гавайи присоединились к союзу.

Демократы утверждали, что государственность исправит многовековую ошибку.

"Более 700 тысяч американских граждан, которые платят федеральные налоги, которые воюют и гибнут в войнах, которые служат в наших жюри присяжных и при этом не имеют права голоса ни в Сенате, ни в Палате представителей", - заявил представитель демократов Ян Шаковски.

Ожидается, что республиканцы, обвиняя демократов в "захвате власти" для продвижения "далекой" повестки дня, заблокируют законопроект в Сенате, где 60 из 100 членов должны согласиться продвигать большинство законов.

Отметим, что округ Колумбия после преобразования будет переименован в штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те - на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие.

Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).