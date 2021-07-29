UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Палата представителей США одобрила увеличение финансовой помощи Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021", - уточнили в посольстве.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинапомощь