Палата представителей США одобрила экономическую помощь американцам

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла проект бюджета на 2021 финансовый год (до 1 октября 2021 года). Также одобрен пакет мер стимулирования экономики страны.

Об этом сообщает Reuters.

На минувших выходных Белый дом, а также Республиканская и Демократическая партии в обеих палатах конгресса достигли соглашения по объему мер.

Палата представителей проголосовала за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 млрд долларов на фоне пандемии коронавируса.

Пакет помощи включает выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии и образования.

Общий объем принятых мер составляет 1,4 трлн. Для принятия законопроекта необходимо одобрение Сената, и последующая подпись главы государства.

В ходе первой волны пандемии и локдаунов более 20 млн американцев потеряли работу, и лишь половина из них нашли новое место к зиме.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, сотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе.

Ранее Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".