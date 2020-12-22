Палата представників США схвалила економічну допомогу американцям

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів прийняла проект бюджету на 2021 фінансовий рік (до 1 жовтня 2021 року). Також схвалений пакет заходів стимулювання економіки країни.

Про це повідомляє Reuters.

На минулих вихідних Білий дім, а також Республіканська і Демократична партії в обох палатах конгресу досягли угоди за обсягом заходів.

Палата представників проголосувала за новий пакет стимулювання економіки у розмірі 900 млрд доларів на тлі пандемії коронавіруса.

Пакет допомоги включає виплати фізичним особам за 600 доларів на кожного дорослого і дитини, а також виділення коштів на підтримку бізнесу, авіаційної індустрії та освіти.

Загальний обсяг вжитих заходів становить 1,4 трлн. Для прийняття законопроекту необхідно схвалення Сенату, і подальша підпис глави держави.

У ході першої хвилі пандемії і локдаунов понад 20 млн американців втратили роботу, і лише половина з них знайшли нове місце до зими.

План стимулів також буде включати 25 млрд доларів на компенсацію оренди для потерпілого бізнесу, сотні мільярдів доларів допомоги малим підприємцям та асигнування на загальнонаціональну вакцинацію, яка стартувала в США минулого тижня.

Раніше Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".