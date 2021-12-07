Палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2"

Комитет Палаты представителей США исключил из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2". Из документа также убрали ограничения по госдолгу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта .

"Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению по закону о государственной обороне в этом году (оборонному бюджету - ред.)", - говорится в сообщении комитета.

Оборонный бюджет США на 2022 год представлен без санкций против "Северного потока-2" и по государственному долгу России.