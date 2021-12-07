Палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2"

Комитет Палаты представителей США исключил из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2". Из документа также убрали ограничения по госдолгу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.
"Мы рады объявить, что пришли к двухпартийному, двухпалатному соглашению по закону о государственной обороне в этом году (оборонному бюджету - ред.)", - говорится в сообщении комитета.
Оборонный бюджет США на 2022 год представлен без санкций против "Северного потока-2" и по государственному долгу России.
Отметим, ранее демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 год санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и суверенному долгу России.
Ожидалось, что после утверждения 21 поправки сенат проголосует по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на сумму около 770 млрд долларов. Как отмечали американские СМИ, договоренности не были окончательно утверждены.
Напомним, Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".