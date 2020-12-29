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Палата представителей поддержала выплаты в 2 тысячи долларов на время пандемии

Автор: Даша Харченко

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в рамках мер стимулирования национальной экономики с 600 до 2 тысяч долларов. В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей.

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Это стало известно после заседания парламента.

Законопроект поступит на рассмотрение Сенату, который контролируют однопартийцы действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии. Перед этим Трамп заявил, что не будет подписывать закон о помощи американцам, так как считает необходимым повысить единовременные выплаты американцам во время пандемии с 600 до 2000 долларов.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отклонили призыв Трампа повысить сумму выплат американцам во время карантина.

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