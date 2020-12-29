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Палата представителей поддержала выплаты в 2 тысячи долларов на время пандемии

США, Вторник 29 декабря 2020 03:27
Палата представителей поддержала выплаты в 2 тысячи долларов на время пандемии
Фото: США (pexels)
Автор: Даша Харченко

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в рамках мер стимулирования национальной экономики с 600 до 2 тысяч долларов. В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей.

Это стало известно после заседания парламента.

Законопроект поступит на рассмотрение Сенату, который контролируют однопартийцы действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии. Перед этим Трамп заявил, что не будет подписывать закон о помощи американцам, так как считает необходимым повысить единовременные выплаты американцам во время пандемии с 600 до 2000 долларов.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отклонили призыв Трампа повысить сумму выплат американцам во время карантина.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп

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