Палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против Беларуси

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократию в Беларуси". Он предусматривает возможное введение санкций против белорусских властей.

Об этом сообщает TUT.by.

Согласно законопроекту расширятся "полномочия президента США о введении санкций" в связи с выборами в Беларуси. Он сможет ввести визовые санкции против любого иностранца, который является членом ЦИК Беларуси или участвовал в манипуляциях на выборах, или тех кто занимался преследованием СМИ.

Обновленный акт содержит следующие положения: признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси"; призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Также инициатива призывает освободить всех политических заключенных без каких-либо предварительных условий; поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания; оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

Отмечается, что законопроект должен получить одобрение сената и только потом его передадут на подпись президенту США.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти с призывом немедленно освободить более 100 политических заключенных.