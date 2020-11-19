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Палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против Беларуси

Четверг 19 ноября 2020 10:23
Палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против Беларуси
Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)
Автор: Андрей Козловский

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократию в Беларуси". Он предусматривает возможное введение санкций против белорусских властей.

Об этом сообщает TUT.by.

Согласно законопроекту расширятся "полномочия президента США о введении санкций" в связи с выборами в Беларуси. Он сможет ввести визовые санкции против любого иностранца, который является членом ЦИК Беларуси или участвовал в манипуляциях на выборах, или тех кто занимался преследованием СМИ.

Обновленный акт содержит следующие положения: признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси"; призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Также инициатива призывает освободить всех политических заключенных без каких-либо предварительных условий; поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания; оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

Отмечается, что законопроект должен получить одобрение сената и только потом его передадут на подпись президенту США.

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти с призывом немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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