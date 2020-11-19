Палата представників Конгресу США підтримала посилення санкцій проти Білорусі

Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт "Про суверенітет, права людини та демократію у Білорусі". Він передбачає можливе запровадження санкцій проти білоруської влади.

Про це повідомляє TUT.by.

Відповідно до законопроекту розширяться "повноваження президента США щодо запровадження санкцій" у зв'язку з виборами в Білорусі. Він зможе запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, що є членом ЦВК Білорусі або брав участь у маніпуляціях на виборах, або тих хто займався переслідуванням ЗМІ.

Оновлений акт також містить такі положення: визнає Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади та не визнає Олександра Лукашенка "законно обраним лідером Білорусі"; закликає провести нові президентські й парламентські вибори відповідно до стандартів ОБСЄ.

Також ініціатива закликає звільнити всіх політичних в'язнів без будь-яких попередніх умов; підтримує прагнення народу Білорусі у свободі віросповідання; надає допомогу у просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі.

Зазначається, що законопроект має отримати схвалення сенату і тільки потім його передадуть на підпис президенту США.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади із закликом негайно звільнити понад 100 політичних ув'язнених.