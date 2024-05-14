Пакунок малюка 2024. Яке наповнення та чи можна забрати грошима

Кожна сім'я в Україні, в якій народилося немовля, може отримати допомогу від держави - пакунок малюка.

Детально про те, як отримати пакунок та чи можна отримати замість нього гроші читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що таке Пакунок малюка та що до нього входить

Пакунок малюка - це безповоротна соціальна допомога сім’ям, у яких народилася дитина. До пакунка входять необхідні для догляду за дитиною в перші його місяці життя речі.

Цього року список речей у пакунку малюка було оновлено. Туди було додано товари, які мають попит:

багаторазові вологостійкі пелюшки;

теплі речі.

Окрім цього було збільшено розмір пледа-ковдри, а також зменшили кількість одягу малого розміру. Це пов'язано з тим, що малята швидко виростають.

Усі засоби та вироби пакунку перевірені й сертифіковані. Цього року його вартість зросла до 7689 гривень. При цьому, якщо речі з пакунка купувати окремо, то вони обійдуться дорожче.

Вперше пакунки малюка було запроваджено у 2018 році, з того часу було видано понад 700 тисяч таких пакетів. Зауважимо, що право на пакунок малюка мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі.

Як отримати пакунок малюка

Отримати бебі-бокс батьки немовляти можуть у пологовому будинку або, у разі його відсутності при виписці новонародженої дитини - в управліннях соцзахисту за місцем проживання.

Заява на пакунок малюка подається не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.

Пакунок малюка є безкоштовною допомогою.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про надання одноразової натуральної допомоги пакунок малюка;

копія свідоцтва про народження дитини (за необхідністю);

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я (видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія);

довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 590 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

Чи можна отримати гроші замість пакунка малюка

Водночас, батьки можуть обрати замість пакунку грошову компенсацію.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

На період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування, перерахування грошової компенсації отримувачам може здійснюватися на будь-який рахунок, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк "ПриватБанк", у разі неможливості відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Отримувач може використовувати призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

заява про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує факт народження дитини в/поза межами закладу охорони здоров’я (за відсутності свідоцтва про народження дитини);

посвідка на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) (у разі необхідності);

копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

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