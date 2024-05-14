Пакет малыша 2024. Какое наполнение и можно ли забрать деньгами

Каждая семья в Украине, в которой родился младенец, может получить помощь от государства – сверток малыша.

Подробно о том, как получить пакет и можно ли получить вместо него деньги, читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Что такое Пакет малыша и что в него входит

Пакет малыша – это необратимая социальная помощь семьям, в которых родился ребенок. В пакет входят необходимые для ухода за ребенком в первые месяцы жизни вещи.

В этом году список вещей в пакете малыша был обновлен. Туда были добавлены товары, пользующиеся спросом:

многоразовые влагостойкие пеленки;

теплые вещи.

Кроме этого, был увеличен размер пледа-одеяла, а также уменьшили количество одежды малого размера. Это связано с тем, что малыши быстро вырастают.

Все средства и изделия упаковки проверены и сертифицированы. В этом году его стоимость выросла до 7689 гривен. При этом если вещи из пакета покупать отдельно, то они обойдутся дороже.

Впервые пакеты малыша были введены в 2018 году, с тех пор было издано более 700 тысяч таких пакетов. Заметим, что право на сверток малыша имеют также и усыновители, опекуны, приемные родителям, родители-воспитатели или патронатные воспитатели.

Как получить сверток малыша

Получить беби-бокс родители младенца могут в роддоме или, в случае его отсутствия при выписке новорожденного - в управлениях соцзащиты по месту жительства.

Заявление на пакет малыша подается не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

Пакет малыша является бесплатной помощью.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление о предоставлении одноразовой натуральной помощи пакет малыша;

копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости);

документ, подтверждающий факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения (выдает учреждение здравоохранения, которое проводило осмотр матери и ребенка, или медицинская консультативная комиссия);

справка о взятии на учет перемещаемого лица с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил выдана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 590 "Об учете внутренне перемещенных лиц" (при наличии) .

Можно ли получить деньги вместо свертка малыша

В то же время родители могут выбрать вместо пакета денежную компенсацию.

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

На период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены, перечисление денежной компенсации получателям может производиться на любой счет, открытый в акционерном обществе коммерческий банк "ПриватБанк", в случае невозможности открытия текущего счета со специальным режимом использования.

Получатель может использовать назначенную денежную компенсацию для приобретения любых товаров в любых торговых заведениях.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление о назначении денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи пакет малыша;

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего факт рождения ребенка в/вне учреждения здравоохранения (при отсутствии свидетельства о рождении ребенка);

вид на постоянное (временное) проживание, или удостоверение беженца, или справки об обращении за защитой в Украине (для иностранца и лица без гражданства), или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

копия решения районной, районной в мм. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком) (в случае необходимости);

копия решения районной, районной в мм. Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского совета об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

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