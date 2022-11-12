Пакт США-АСЕАН вирішить "найбільші проблеми нашого часу", - Байден

Під час свого першого візиту до Південно-Східної Азії президент Байден сказав, що регіон знаходиться в центрі індо-тихоокеанської стратегії його адміністрації і Вашингтон виділяє ресурси, а не тільки риторику, в рамках нового Всеосяжного стратегічного партнерства.

"Разом ми вирішуватимемо найбільші проблеми нашого часу, від клімату до безпеки здоров'я, щоб захистити від серйозної загрози заснованому на правилах порядку", - сказав він, відкриваючи зустріч у Камбоджі.

Асоціація країн Південно-Східної Азії включає 10 країн.

"Ми побудуємо Індо-Тихоокеанський регіон, вільний і відкритий, стабільний і процвітаючий, стійкий та безпечний", - додав він.

Захід є першим у серії самітів у Південно-Східній Азії протягом наступних семи днів, на яких, як очікується, вирішуватимуться складні глобальні питання, від війни РФ проти України, клімату та регіональної напруженості через Тайванську протоку, Південно-Китайське море та пусків ракет із Північної Кореї.

Присутність Байдена пов'язана з тим, що Сполучені Штати прагнуть знову заявити про себе після періоду регіональної невизначеності щодо своїх зобов'язань при Дональді Трампі та зусиллях Китаю, які спрямовані на посилення свого впливу та заповнення порожнечі.

Минулого року Китай та АСЕАН оголосили про підвищення рівня своїх відносин до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Світові лідери візьмуть участь у східноазіатському саміті в Пномпені в неділю, перед діловою зустріччю та самітом лідерів G20 на Балі наступного тижня, а потім вирушать до Бангкока на форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Лідери АСЕАН у п'ятницю виступили попередженням військової хунті М'янми, представникам якої не дозволили брати участь у саміті, щоб вони досягли відчутного прогресу у мирному плані.