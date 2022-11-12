Байден подякував прем'єр-міністру Камбоджі за позицію щодо війни з Україною

Президент США Джо Байден подякував прем'єр-міністру Камбоджі та голові регіонального блоку АСЕАН за його критичні зауваження про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден зробив цю заяву перед зустріччю з Хун Сеном, давнім лідером Камбоджі та цього року головою блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Камбоджа приймає у себе щорічний саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та паралельний саміт Східної Азії, в якому бере участь багато лідерів, у тому числі Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та президент Південної Кореї Юн Сук Ялина.

Захід є першим у серії самітів у Південно-Східній Азії протягом наступних семи днів, на яких, як очікується, вирішуватимуться складні глобальні питання, від війни РФ проти України, клімату та регіональної напруженості через Тайванську протоку, Південно-Китайське море та пуск ракет з Північної Кореї.

Байден зосередиться на Індо-Тихоокеанському регіоні і розповість про відданість США заснованому на правилах міжнародному порядку в Південно-Китайському морі під час своїх дискусій, заявили на цьому тижні високопосадовці адміністрації.

Глави урядів країн Південно-Східної Азії провели в суботу переговори зі світовими лідерами і мали зустрітися з президентом США Джо Байденом, оскільки регіон намагається впоратися зі зростаючим суперництвом між Китаєм і західними державами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також перебуває у Камбоджі після підписання Договору про дружбу та співпрацю з АСЕАН, оскільки Київ прагне зміцнити зв'язки з блоком.

Кулеба сказав, що провів прямі переговори з кількома лідерами країн АСЕАН, у ході яких закликав їх засудити вторгнення Росії до України, попередивши, що збереження нейтралітету не в їхніх інтересах.

Він сказав, що також закликав їх не допустити, щоб Росія затримала рух української сільгосппродукції в рамках угоди щодо чорноморського зерна, термін дії якої може закінчитися 19 листопада.